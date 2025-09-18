Si Henao se declara impedido demuestra que sus acciones han sido transparentes: Andrés Idárraga

La Secretaría de Transparencia de la Presidencia abrió cuestionamientos frente a un posible conflicto de interés que involucraría a Luis Felipe Henao, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol y exministro de Vivienda. Esto debido a que por medio de sus redes sociales advirtió que Henao, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol no se ha declarado impedido para participar en reuniones sobre las necesidades de gas del país.

El señalamiento se dio a partir de una denuncia anónima recibida por la entidad, en la que se advierte que el directivo tendría acceso a información estratégica e informes sensibles de la compañía que podría favorecer intereses privados del mercado.

Frente a esto, el secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, habló el jueves 18 de septiembre en 6AM de Caracol Radio confirmó que la alerta llegó de manera anónima y que también habría sido remitida a los miembros de la Junta de Ecopetrol.

Según el documento, Henao tendría acceso a información sensible relacionada con exploración, producción, comercialización de gas y proyectos estratégicos de la petrolera, que podría cruzarse con la actividad de su esposa, quien actualmente preside Naturgas, el gremio de empresas de gas natural.

“Son unas solicitudes respetuosas a la fiscalía y a la procuraduría para que consideren, es decir, para que evalúen la posibilidad de indagar si efectivamente se han dado algún tipo de declaraciones asociadas a impedimentos, conflictos de interés de parte del señor Henao en el marco de la Junta Directiva”, aseguró Idarraga.

Uno de los cuestionamientos que surgió en la entrevista fue por qué la Secretaría solo puso la lupa sobre Henao, y no sobre otros miembros de la Junta que también participan en directorios de empresas del sector energético. Al respecto, Idárraga reconoció que es un aspecto que deberá revisarse:

“Ese es un punto válido. Vamos a considerar también otros casos en los que haya doble asiento en juntas relacionadas con hidrocarburos. No se trata de un señalamiento personal ni político, sino de aplicar el mismo rasero en todos los escenarios”, indicó.

Noticia en desarrollo...