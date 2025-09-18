Procuraduría revela líneas de investigación por incendio en Estación de Policía de Funza

JUSTICIA

En diálogo con Caracol Radio, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, explicó la labor que adelanta la Procuraduría General en los confusos hechos que cobraron la vida de 7 reclusos, luego de un incendio en la estación de Policía de Funza, Cundinamarca.

Estas personas no murieron de inmediato sino que a lo largo de la noche y luego de ser valoradas por paramédicos, se determinó que de las 12 personas que estaban en esa conflagración, 3 necesitaban atención en centro médico y el resto fueron redistribuidas en otras estaciones cercanas.

“Los otros nueve no requerían atención hospitalaria. Como la inspección de Funza quedó inutilizada por el incendio, redistribuyeron estas nueve personas entre las inspecciones de policía de Puente Piedra y Subachoque, de estas nueve personas fue que a lo largo de esa noche cinco fallecieron“, dijo el procurador delegado Osuna.

Un posible mal dictamen médico

En ese sentido el procurador delegado reveló que la primera línea de investigación va enfocada en los exámenes médicos al considerar que las personas fallecidas no requerian atención hospitalaria.

“Cómo es que este personal paramédico dictamina que estas nueve personas no requieren atención hospitalaria y de esas nueve cinco fallecen a las pocas horas de esa valoración médica estas personas cuando comenzaron a sentirse malas y asfixia digamos fueron en propios carros de la policía, no en ambulancias", indica el procurador.

¿Qué provocó el incendio en la celda?

Asimismo, dijo el delegado que la siguiente línea de investigación es determinar qué permitió a los reclusos de la Estación de Policía de Funza prender fuego a un colchón dentro de su celda.

“Sabemos que cuando la Policía quiso entrar a hacer una requisa, por una posibilidad de fuga, las personas allí internas pusieron las colchonetas contra la reja (...) pero después resultaron encendiendo esas colchonetas y eso fue lo que causó el incendio, ¿por qué tenían fuego? ¿cómo fue que incendiaron eso?“, dijo Osuna.

Indica el procurador que hasta el momento no han podido tomar el testimonio de los cinco sobrevivientes, no obstante, su testimonio es crucial porque permitirá esclarecerán cómo obtuvieron fósforos, encendedores o gasolina para causar el incendio.

Procuraduría investiga responsabilidad de los policías encaragados de la estación

Luego de este confuso episodio, el Ministerio Público tomó el testimonio de los policías encargados de esa Estación de Policía para conocer que hicieron frente al incendio.

“Indican que sí, que los extinguidores sí estaban, que sí los utilizaron y que eso, digamos, disminuyó la intensidad del fuego, pero al no lograrse controlar de todo, llamaron a los bomberos", indicó el delegado Osuna.

Asimismo, indicó que se deberá verificar que en todo este suceso no hubiera ningún abuso policial.

“Los policías pueden hacer requisas, tienen autoridad para mantener el orden en el establecimiento de reclusión, por supuesto sin cometer abusos policiales. Todo eso va a ser motivo de esclarecimiento", indicó el procurador.

El Ministerio Público reveló que, además de los 5 reclusos que permanecen en observación médica, otros 3 policías están hospitalizados.