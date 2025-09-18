Procuraduría levanta sanción a exjefe de despacho Alfredo Saade

Alfredo Saade, anunció a través de su cuenta de X que la suspensión provisional de 3 meses que la Procuraduría le había impuesto fue revocada. Saade, por su parte, expresó que “la medida quedó sin efectos jurídicos y carece hoy de toda validez”.

La Procuraduría habría tomado esta decisión el pasado 19 de agosto, haciendo efectiva la suspensión provisional del exfuncionario por 3 meses en un comunicado oficial.

¿Por qué se lo habían sancionado?

El exjefe de Despacho había sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación tras “presuntas conductas indebidas” y extralimitación en función de la expedición de pasaportes en el país.

Según la investigación que se había hecho por el órgano de control, el exfuncionario habría retrasado la expedición de pasaportes en el país, también habría presionado para la firma del convenio para la expedición de pasaportes entre la Imprenta Nacional y Portugal.

Ante esto, Saade respondió con críticas a Armando Benedetti, ministro del Interior, expresando que él estaba detrás de esta sanción impuesta por la Procuraduría.

Por esta razón, el exfuncionario argumentó que “desde el 1 de septiembre se siguen entregando los pasaportes a los colombianos y en ningún momento se han dejado de entregar”, haciendo alusión a las investigaciones realizadas.

De igual manera, asegura que está “dispuesto a comparecer en los escenarios que correspondan y a demostrar, con hechos y en derechos”, afirmando que nunca ha incurrido en faltas disciplinarias.