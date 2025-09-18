Primera piedra para el Centro de Convenciones

Cúcuta

Con la puesta de la primera piedra en el lugar donde se proyecta la construcción del Centro de Convenciones de la Frontera, Virgilio Barco Vargas el gobierno departamental da vía libre a la iniciativa.

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar ha invitado hoy a los representantes del sector privado para que lo acompañen a conocer el ambicioso proyecto que generará mejores oportunidades para la región en materia de eventos.

El proyecto que se concibió en la administración del ex gobernador Silvano Serrano contempla su ejecución con una inversión de $67 mil millones provenientes del sistema general de regalías, cinco mil millones con recursos de la Gobernación de Norte de Santander y quince mil millones que destinará Fontur para un total de $87 mil millones de pesos.

La iniciativa en la zona de frontera llevará el nombre del expresidente de Colombia, el cucuteño Virgilio Barco Vargas como un homenaje al ilustre dirigente político de la región.

Se espera que las obras estén listas, en diciembre del próximo año.