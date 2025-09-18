Personero Carlos Fajardo pide investigar muerte de soldado en Chiquinquirá por presunta negligencia

Chiquinquirá

El personero de Chiquinquirá, Carlos Fajardo, comentó en entrevista con Caracol Radio, sobre el fallecimiento del soldado Elkin Sebastián Torres Manco, ocurrido tras una presunta negligencia médica en el Batallón de Infantería Número 2, Mariscal Antonio José de Sucre, que, aunque la Personería Municipal no tiene facultades investigativas sobre esta unidad militar por tratarse de una entidad de orden nacional, si adelantará acciones preventivas para verificar la situación de salud e higiene que enfrentan los uniformados.

«La personería municipal de Chiquinquirá no tiene ningún tipo de facultad disciplinaria investigativa frente a los funcionarios públicos que allí laboran», aclaró. No obstante, agregó: «Eso no quiere decir que me vaya a quedar de manos cruzadas. Por supuesto que sí podemos hacer acciones preventivas para verificar la situación».

El personero indicó que en el batallón existe una epidemia de gripa que afecta a la tropa, lo cual se suma a un problema estructural que también impacta a la comunidad civil. Se refiere a la mala calidad del agua en Chiquinquirá mencionando que «Allá también hay una epidemia fuerte dentro de la tropa», señaló, tras advertir que esta situación está vinculada con el consumo de agua en la región. «Aquí el agua no es potable», dijo, explicando que proviene de la laguna de Fúquene, contaminada con aguas residuales de municipios vecinos.

También denunció que «se invirtieron 30 mil millones de pesos en unos pozos profundos en Chiquinquirá que no sirven para nada».

Respecto al caso del soldado Torres, Fajardo señaló que la primera versión que se conoce es que la atención médica le fue negada en un inicio bajo el argumento de que no pertenecía orgánicamente a esa unidad militar. “Presuntamente la oficial encargada de sanidad militar se negó a prestar estos servicios urgentes”, afirmó.

Según testimonios de la familia, «cuando ya lo vieron muy enfermo lo trasladaron al hospital militar y pues tristemente allí en un par de días falleció». El personero precisó que «la respectiva denuncia en la Fiscalía y ante control interno disciplinario del Ejército pidiendo proveer preferente a la Procuraduría» son los caminos legales para seguir.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado público a la familia del soldado para que lo busquen y que él les brindara la asesoría jurídica en la presentación de denuncias y posibles acciones legales, incluida una demanda administrativa de reparación directa. «Aprovechando también los micrófonos, hago un llamado público a la familia del soldado Elkin Sebastián Torres para que se contacte conmigo, para darles toda la asesoría jurídica», expresó. Asimismo, advirtió sobre la necesidad de medidas urgentes en la unidad militar: «Hay que tomar medidas urgentes y pues ya medidas a largo plazo». En cuanto al problema del agua, señaló que «O hay agua o hay plata, pero ni hay agua ni hay plata, entonces pues agua picha y plata perdida no se puede».