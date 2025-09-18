Mourinho mantiene la conexión con Colombia: Nuevo DT de Richard Ríos en Benfica

En los últimos minutos, se conoció el nuevo director técnico de Richard Ríos. Se trata de José Mourinho, quien regresa al Benfica luego de 25 años, equipo donde se estrenó como entrenador titular en su carrera en el año 2000, tras una trayectoria llena de títulos pero al mismo tiempo de polémicas. El portugués firmará por dos temporadas con la opción de no continuar en la 26/27.

“Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que ha llegado a un acuerdo con el entrenador José Mário dos Santos Mourinho Félix para firmar un contrato laboral deportivo con vigencia hasta el final de la temporada deportiva 2026/27 “, se lee en el comunicado.

A sus 62 años, el técnico vuelve a dirigir Las Águilas después de haber pasado también por clubes como el Leiria (Portugal), el Porto (Portugal), el Inter de Milán (Italia), el Real Madrid (España), el Tottenham (Inglaterra), el Roma (Italia), el Chelsea (Inglaterra) y el Manchester United (Inglaterra).

🦅 Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025

“Ninguno de los otros clubes gigantes en los que tuve la oportunidad de entrenar me hizo sentir más honrado, con más responsabilidad, más motivado que ser entrenador del Benfica”, afirmó Mourinho, de 62 años, en su presentación, que aseguró que se siente “más vivo que nunca”.

¿Cuántos colombianos ha dirigido Mourinho?

Con el regreso de José Mourinho al Benfica, Richard Ríos sería el séptimo colombiano que se entrene bajo las órdenes del mediático y reconocido entrenador portugués. Cabe mencionar que, cuando Mourinho estaba al mando del Fenerbahçe, mostró interés en fichar al volante antioqueño cuando este se encontraba en Palmeiras de Brasil.

El último que dirigió Mourinho fue Jhon Durán en el Fenerbahçe de Turquía, equipo en el que estuvo desde 2024 y con el que tenía un contrato por dos temporadas; sin embargo, fue destituido del club hace dos semanas tras quedar fuera de la UEFA Champions League al ser eliminado por el Benfica (1-0).

Iván Ramiro Córdoba fue el primer colombiano que compartió equipo con José Mourinho. El defensa antioqueño coincidió con el portugués en el Inter de Milán (Italia) durante los años 2008 y 2010. En esos dos años también estuvo el defensor Nelson Rivas.

En su segundo ciclo al mando del Chelsea, José Mourinho también dirigió a Juan Guillermo Cuadrado en la temporada 2014/15 y Falcao García en 2015/16.

Dávinson Sánchez se encontró con la dirección de José Mourinho en el Tottenham durante las temporadas 2019/20 y 2020/21.