III Encuentro de Patrimonios Inmateriales de Cartagena y Bolívar en la Casa Museo Rafael Núñez

Los días 18 y 19 de septiembre, la Casa Museo Rafael Núñez abrirá sus puertas a la tercera edición del Encuentro de Patrimonios Inmateriales de Cartagena y Bolívar, un espacio que busca celebrar las músicas tradicionales de la ciudad y el departamento, al tiempo que visibiliza los procesos de salvaguardia patrimonial que garantizan la permanencia de estas expresiones en el tiempo.

Una agenda para el diálogo y la memoria

El 18 de septiembre se realizará la agenda virtual “Las músicas tradicionales: vínculo con las comunidades y retos de salvaguardia”, transmitida por Facebook Live desde las 10:00 a.m. En este espacio participarán destacados invitados nacionales:

Juan Pablo Mestre , arquitecto y magíster en Historia, con amplia trayectoria en restauración del patrimonio y docencia universitaria. Actualmente es Subdirector Ejecutivo de la CLENA.

, arquitecto y magíster en Historia, con amplia trayectoria en restauración del patrimonio y docencia universitaria. Actualmente es Subdirector Ejecutivo de la CLENA. Daniela Saldarriaga Roldán , profesional en Artes y magíster en Museología, coordinadora museológica del Museo Juan del Corral en Antioquia y cofundadora de Hilo Cultura.

, profesional en Artes y magíster en Museología, coordinadora museológica del Museo Juan del Corral en Antioquia y cofundadora de Hilo Cultura. Irma Bermúdez Davis , gerente del Centro Cultural del Banco de la República en San Andrés, reconocida por su compromiso con la identidad raizal y el desarrollo comunitario.

, gerente del Centro Cultural del Banco de la República en San Andrés, reconocida por su compromiso con la identidad raizal y el desarrollo comunitario. Alberto Gómez Struss , director de proyectos culturales del Carnaval de Barranquilla, abogado y magíster en Cultura y Desarrollo.

, director de proyectos culturales del Carnaval de Barranquilla, abogado y magíster en Cultura y Desarrollo. Jorge Enrique Rodríguez Rodríguez, luthier con más de 35 años de experiencia, comunicador social y actual director de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo en Honda, Tolima.

El 19 de septiembre, la programación continuará con un diálogo de saberes que reunirá a representantes de manifestaciones como la cumbia, las décimas y el bullerengue, con la participación de cultores como Raimundo García, decimero y gestor cultural dedicado a la enseñanza y preservación de este arte; Nery Guerra, director de Calenda Getsemaní y Franklin Medrano, director del Congo de Oro cartagenero.

Muestras culturales que evocan las raíces

El encuentro también ofrecerá una muestra cultural en la que se presentarán agrupaciones y propuestas artísticas que mantienen vivo el legado sonoro del Caribe:

Sabor Curao’ Música , encabezado por la cantadora Edilia Patiño y el guitarrista Omar Rodríguez Salgado, que rinde homenaje a los cantaos y bailes tradicionales con un formato auténtico y ancestral.

, encabezado por la cantadora Edilia Patiño y el guitarrista Omar Rodríguez Salgado, que rinde homenaje a los cantaos y bailes tradicionales con un formato auténtico y ancestral. Al Son del Bullerengue , iniciativa comunitaria conformada por niños y niñas de Cartagena que promueve la preservación del bullerengue desde la formación artística y cultural.

, iniciativa comunitaria conformada por niños y niñas de Cartagena que promueve la preservación del bullerengue desde la formación artística y cultural. Calenda Getsemaní, con más de 15 años de trayectoria en la difusión de la cumbia, que combina música en vivo y danza tradicional bajo la dirección de Antonio José Magallanes Villadiego.

Patrimonio vivo, memoria compartida

El III Encuentro de Patrimonios Inmateriales de Cartagena y Bolívar reafirma la importancia de fortalecer la identidad cultural, resaltar las expresiones musicales y apoyar a las comunidades portadoras de estas tradiciones. Durante dos días, la ciudad se convertirá en escenario de reflexión, aprendizaje y celebración de la diversidad cultural del Caribe colombiano.