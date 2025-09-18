Homicidio en Chinácota genera alertas por brotes de inseguridad

Cúcuta

El homicidio de un habitante de la vereda Iscalá por robarle su motocicleta generó alertas en el municipio de Chinácota por brotes de violencia e inseguridad en esa población ubicada a cuarenta minutos de la ciudad.

La muerte de Juan Nicolas Suescun, generó la preocupación de la comunidad que advirtió que al parecer el hecho se presentó por hurtarle su motocicleta.

Sin embargo, los chitareros en diálogo con Caracol Radio advirtieron que “últimamente se vienen presentando situaciones de inseguridad que han generado preocupación por hechos que se están presentando en cualquier parte del pueblo”.

Indicaron que “frente a este caso ocurrido en las últimas horas, las autoridades manifiestan que no pueden llegar al lugar por razones de seguridad, esto nos preocupa más, sino son ellos, entonces quienes”.

Indicaron que, recientemente se presentaron hechos violentos en la zona de acceso al municipio, en La Donjuana y en el casco urbano del pueblo.

Por ahora se desconoce quienes serían los responsables del hecho violento ocurrido en las ultimas horas en esa población turística de Norte de Santander.