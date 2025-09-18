Hasta el martes 23 de septiembre la ANI atenderá requerimientos de la comunidad de Puerto Boyacá

La vía que comunica a Bogotá con Santa Marta permanece bloqueada en ambos sentidos por comerciantes del Kilómetro dos y medio / Foto: Jhon Eduard Bautista

Puerto Boyacá

Se cumplen cuatro días de protestas y bloqueos en la Autopista del Magdalena Medio, sector Kilómetro dos y medio, por parte de comerciantes y comunidad que le piden a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que cumplan con los compromisos pactados en Bogotá a finales del mes de agosto.

“El 26 de agosto nos reunimos en Bogotá con el alcalde de Puerto Boyacá, John Feiber Urrea, y se quedó nuevamente en un compromiso, pasados 15 días, ni siquiera el acta de la reunión la habían mandado, eso indignó nuevamente a toda la comunidad de Puerto Boyacá, y sobre todo de estos centros poblados y por eso realizan un paro civilizado”, había señalado Hernando Muñetón, vocero de la comunidad del Kilómetro dos y medio de Puerto Boyacá.

Ante este presunto incumplimiento por parte de las entidades del Gobierno Nacional, la comunidad decidió tomar las vías de hecho y bloquear este importante corredor vial.

“Lo que piden los comerciantes de estos centros poblados es que no queden aislados, y quedar aislado es que aquí, en el caso del Kilómetro dos y medio, hay centros de negocios, los cuales, en cada negocio hay mujeres cabezas de hogar que trabajan en hoteles, restaurantes, parqueaderos, hospedajes, etcétera, y hay vendedores informales que venden sus productos en la autopista y solo piden los dejen trabajar“, dijo Muñetón.

El pasado martes 16 de septiembre, los voceros tuvieron comunicación directa con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la respuesta de ellos fue que solo hasta el próximo martes 23 de septiembre podrían reunirse en Puerto Boyacá con los manifestantes.

“Los manifestantes que se encuentran aquí en el sector del Kilómetro dos y medio señalaron que hasta que la ANI no llegue al territorio, a las mesas de diálogo, ellos no van a levantar el paro. Por su parte, la última información que nos ha dado la ANI es que llegan hasta el próximo martes 23 de septiembre en horas de la mañana”, indicó Jkerelly López, profesional de apoyo de la Personería Municipal de Puerto Boyacá.

Ante este panorama, los manifestantes mantendrán los bloqueos en la Autopista del Magdalena Medio como se ha desarrollado desde el pasado lunes con cierre de seis horas y paso por el lapso de una hora para los vehículos represados. Además, se mantiene de manera permanente el correo humanitario.