Grave incendio en el municipio de Los Patios

Cúcuta

Un grave incendio se presentó en una fabrica en el municipio de Los Patios, cerca al kilometro ocho, en el área metropolitana de Cúcuta.

La conflagración se registró en la Avenida Cuarta con Calle 29 cerca a la cancha Amarilla, generando la alerta en la comunidad de la zona.

Las llamas alcanzaron una dimensión enorme, provocando la evacuación de los estudiantes de una institución educativa, de varios establecimientos comerciales, viviendas y peatones que cruzaban a esa hora por el lugar.

Varias máquinas del cuerpo de bomberos de los municipios de Los Patios y de Cúcuta, respondieron al llamado de la comunidad que estaba en los alrededores.

Las autoridades de manera preliminar anunciaron una investigación preliminar para tratar de determinar las causas del incendio.