Gobernador de Bolívar entregó Unidad de Terapia Renal en Mompox

Una excelente noticia recibieron los pacientes con insuficiencia renal del Hospital San Juan de Dios de Mompox: el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, cumplió su compromiso y entregó seis modernas máquinas de hemodiálisis que, en los próximos días, entrarán en funcionamiento en esta institución de salud.

Con esta dotación, los momposinos ya podrán acceder a este tratamiento especializado sin salir de la isla, evitando los desgastantes y costosos traslados a ciudades como El Banco (Magdalena), Magangué, Valledupar o Cartagena.

En su visita al hospital, el mandatario departamental, acompañado del alcalde de Mompox, Juan Nicolás Sinnig, y del secretario de Salud de Bolívar, Willy Simanca, presentó oficialmente los equipos que beneficiarán no solo a los pacientes de Mompox, sino también a poblaciones vecinas.

El gobernador Yamil Arana destacó que este avance marca un antes y un después para la salud en el sur de Bolívar: “Hoy Mompox deja de ser un lugar olvidado en temas de atención renal. Les prometí a los pacientes que no tendrían que seguir viajando para poder vivir, y aquí estamos, cumpliendo. Ahora la vida se cuida y se trata en la isla, cerca de sus familias y sin más sacrificios”, expresó.

Una de las pacientes que actualmente recibe este tratamiento agradeció la gestión:

“Gracias al señor Gobernador por traer estos equipos. Antes, además de preocuparnos por nuestra salud, teníamos que pensar en viajar a otras ciudades. Ahora ahorraremos dinero, tiempo y, lo más importante, mejorará nuestra calidad de vida”, dijo emocionada.

¿Para qué sirven las máquinas de hemodiálisis?

Las máquinas de hemodiálisis renal funcionan como un “riñón artificial” para los pacientes con enfermedad renal crónica. A través de un filtro especial limpian la sangre, eliminando toxinas, exceso de líquidos y equilibrando las sales del organismo.

La doctora Angélica Ruiz, médico internista del Hospital de Mompox, resaltó la importancia de esta dotación:

“En casos de emergencias dialíticas, si no se atienden de manera oportuna, los pacientes pueden fallecer. Por eso estamos muy contentos con este valioso aporte”, señaló.

Este tratamiento permite mejorar síntomas, prolongar la vida y brindar mayor bienestar a quienes dependen de la diálisis para continuar con sus actividades cotidianas.