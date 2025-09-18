Galán y Petro se reúnen para hablar sobre avances en el Hospital San Juan de Dios.

Bogotá D.C

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que fue citado a una reunión por el presidente Gustavo Petro en el Palacio de Nariño para evaluar cómo avanza la restauración del complejo hospitalario San Juan de Dios.

"Vamos a hablar de la situación del hospital y cómo se puede avanzar conjuntamente entre la ciudad y el gobierno nacional para garantizar que se cumplen las decisiones judiciales que ha habido de recuperar el complejo hospitalario ", aseguró el alcalde.

Galán indicó que ya se entregó el primer edificio restaurado , el edificio de mantenimiento, y que se está trabajando en los más de 20 que hacen parte de este centro médico.

El alcalde también reveló que el Distrito le propuso al Gobierno Nacional que el hospital fuera una ciudadela sociosanitaria, en la que se priorice la atención a los adultos mayores.

"Es pensando en el adulto mayor, particularmente las personas mayores de nuestra ciudad y también en cómo se está envejeciendo la población de Bogotá y cómo tenemos que tener un sitio especial que investigue y que avance en herramientas de salud para esas personas mayores“, aseguró Galán.

Esta propuesta está siendo estudiada por el ejecutivo.