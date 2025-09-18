El viaje culinario en un pequeño escenario es la inspiradora historia de “Un Ángel en la Cocina”

El Microteatro, la calidez de la cocina casera y la vibrante trayectoria de un chef migrante convergen en “Un Ángel en la Cocina”, obra protagonizada por el actor, locutor y modelo colombo venezolano José Ángel Urdaneta. La obra, que combina humor, una experiencia entre proyecciones y gastronomía promete cautivar al público despertando todos sus sentidos.

En este espectáculo unipersonal, Urdaneta da vida a Ángelo, un chef italiano que, después de un viaje por Venezuela, llega a Bogotá con una misión única: ganar una estrella Michelin no para él, sino para su amada esposa. La obra, escrita y dirigida por Gladys Prince, es una reflexión íntima y conmovedora sobre los sueños, la perseverancia y el poder transformador de un viaje personal.

La magia y el encanto del Microteatro consiste en disfrutar de presentaciones cortas de 15 minutos, en un espacio de 15 metros cuadrados, en donde la interacción con los asistentes se convierte en una experiencia de valor agregado. De allí que tener sobre las tablas a un chef, suena bastante interesante por cada sorpresa que puede evocar en esos minutos.

La obra muestra una hermosa fusión de culturas y sabores, incluyendo el icónico plato venezolano ‘Reina Pepiada’, una ‘ensalada siciliana’ y el postre tradicional colombiano, ‘la natilla’“, destaca el actor, quien promete que realizará una comida exquisita. “Un Ángel en la Cocina” presenta en su quinta temporada en la Casa de Microteatro, ubicada en el barrio Pasadena de Bogotá (Cra. 47a #103b-14). Las funciones tendrán lugar el 26 y 27 de septiembre, las entradas están disponibles en Atrápalo.com.