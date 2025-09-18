Ejército Nacional se pronuncia sobre la muerte del soldado Sebastián Torres en Chiquinquirá

Chiquinquirá

El Ejército Nacional confirmó el fallecimiento del soldado Elkin Sebastián Torres Manco (Q. E. P. D.), ocurrido el pasado 17 de septiembre en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá. El joven, identificado con el N.º 18 del Tercer Contingente de 2025, adelantaba su proceso de formación desde el 3 de septiembre en el Batallón de Infantería N.º 2 “Mariscal Antonio José de Sucre”, adscrito a la Primera Brigada.

De acuerdo con la información oficial, Torres Manco presentó complicaciones de salud y fue atendido inicialmente en el establecimiento de sanidad de su unidad, bajo los protocolos médicos establecidos. Posteriormente, fue remitido al Hospital Regional de Chiquinquirá y, tras una nueva valoración, se dispuso su traslado al Hospital Militar Central, en Bogotá, en una ambulancia medicalizada.

Los reportes médicos señalan que la atención brindada se realizó en tiempo, modo y lugar adecuados, cumpliendo con los procedimientos establecidos para su condición clínica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el soldado falleció.

El Ejército informó que una comisión médica se desplazó a Chiquinquirá con el fin de verificar el cumplimiento de los protocolos y adelantar las investigaciones correspondientes. Asimismo, desde el primer momento se activó un equipo interdisciplinario para acompañar integralmente a la familia de la víctima.

“La Primera Brigada lamenta profundamente el fallecimiento del Soldado Elkin Sebastián Torres Manco y extiende un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familiares y seres queridos, elevando una plegaria por su eterno descanso”, expresó la institución en un comunicado oficial.