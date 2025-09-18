Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió estallido en centro médico

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena informa que a las 08:50 horas de este jueves, bajo el mando del Sargento Alejandro Mouthon Bautista, se atendió una emergencia en el Centro Médico Los Ejecutivos, en uno de sus consultorios de odontología.

El incidente se originó en el cuarto de compresores, ubicado en uno de los consultorios, generando una explosión que ocasionó daños menores en el cielo raso del área afectada.

Es importante destacar que no se registraron personas lesionadas.

Recomendaciones del Cuerpo de Bomberos de Cartagena:

1. Realizar mantenimiento preventivo y periódico a los compresores y equipos eléctricos para garantizar su buen funcionamiento y reducir el riesgo de emergencias.

2. Disponer de un plan de evacuación y revisión periódica de los sistemas de seguridad en instituciones de salud, para proteger tanto a trabajadores como a pacientes.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena reitera su compromiso con la seguridad de la comunidad y recuerda que la prevención es la mejor herramienta contra las emergencias.