Congreso pone al Magdalena en el debate nacional y solicitan respuestas a inundaciones e inseguridad

El representante a la Cámara por el Magdalena, Holmes Echeverría, hizo un fuerte llamado en el Congreso de la República para que el Gobierno Nacional atienda de manera urgente las inundaciones que afectan a miles de familias en Santa Marta y el resto del departamento.

En la Comisión de Vigilancia a los Organismos de Control, comprometió a la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, a mediar ante el Ejecutivo para garantizar soluciones estructurales. “No podemos seguir entregando solo frazadas y mercados que duran unos días; necesitamos obras de prevención y mitigación que eviten que las comunidades sigan perdiéndolo todo con cada temporada de lluvias”, señaló el Congresista.

Desde este espacio, se relacionaron las obras implementadas en Zona Bananera tras el huracán Matthew, que lograron reducir el impacto de las inundaciones, y pidió replicarlas en sectores críticos como Pescaíto en Santa Marta. Además, se propuso una mesa de trabajo entre la Defensoría, las administraciones distrital y departamental, y las entidades nacionales, para definir una hoja de ruta con soluciones definitivas.

Seguridad: fuerte reclamo al Ministerio

Durante la moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, el representante Echeverría evidenció que “la seguridad se está cayendo. En tan solo seis municipios ya van más de 400 muertes violentas en lo corrido del año. Santa Marta registra 89, Ciénaga 57, Zona Bananera 46, Fundación 36, Aracataca 21 y Puebloviejo 11. Incluso niñas han sido víctimas de esta violencia”.

Finalmente, se refirió al aumento de la extorsión que afecta a comerciantes, docentes y productores, obligando incluso al cierre de colegios y destacó el esfuerzo de la Policía y el Ejército en el territorio.