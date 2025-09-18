Congresista hace reparos a la reforma al sector salud

Cúcuta

La ponencia negativa que “se cocina” para archivar el proyecto de reforma al sector salud, en medio de una propuesta alternativa genera la atención en el Congreso de la República.

Para el Representante a la Cámara Jairo Cristo el gobierno no fue capaz de reorganizar el sistema, “le quedó grande” y ese shu shu shu que advirtió efectivamente lo logró, acabar con el sistema.

El dirigente político reconoció que en el Congreso hay reparos por la falta de financiación, la sostenibilidad y el acceso a los servicios de los usuarios en el sistema, que se plantearan en la futura discusión.

“Estamos en una momento muy difícil, en una crítica situación por la falta de desembolso de recursos desde el Adres, por la profunda crisis a la que el gobierno nacional ha conducido a la red pública hospitalaria que no no tiene como soportar su gestión. A esto sumemos lo que pasa con las EPS que están intervenidas por el gobierno” dijo el representante.

Indicó que “en la actualidad la mayor dificultad la registran los usuarios de las empresas del sector salud que fueron intervenidas y que están peor de lo que estaban”.

Finalmente explicó que no hay buen ambiente en el Congreso por la preocupación que se tiene hoy por la situación fiscal del país y la desfinanciación del sistema.