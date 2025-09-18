Compresor de aire explotó en el Centro Médico Los Ejecutivos: no hubo víctimas fatales ni lesionados

Pánico generó la explosión de un compresor de aire en el centro médico Los Ejecutivos, en plena Av. Pedro de Heredia.

De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, el incidente se presentó dentro de un consultorio odontológico, mientras había atención al público.

Debido al estruendo y la confusión, de inmediato se activaron los protocolos de evacuación y el personal fue abandonando las instalaciones.

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió la novedad donde afortunadamente, no hubo lesionados ni víctimas fatales, pero sí, un susto entre quienes pensaron que las causas eran diferentes.