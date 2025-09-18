Cartagena Cup escogerá al jugador más valioso en cada partido

La edición del año 2025 del torneo Cartagena CUP internacional tendrá llamativas novedades. Entre estas la escogencia del jugador más valioso en cada partido o también conocido por sus siglas en inglés como M.V.P (Most Valuable Player). Quiere decir que los aficionados no tendrán que esperar hasta el final del evento para conocer a los atletas más destacados en sus distintas categorías.

Con esta iniciativa se busca resaltar y premiar el talento y las habilidades de los jugadores con más destrezas. También abrir más posibilidades para que el joven virtuoso en el dominio de la pelota tenga la oportunidad de ser referenciado por los cazatalentos del futbol profesional que estarán presentes en el torneo.

“Este año entre las sorpresas tenemos la escogencia y premiación del jugador más valioso o M.V.P en las distintas categorías. Esto nos ayudará a identificar a los muchachos excepcionales en el campo de juego. Y para los scouting será más fácil referenciarlos. De igual manera para los padres de familia se transformará en una alegría total observar que su hijo tenga el reconocimiento del jugador más destacado”. Apuntó José Luis Araque Berrocal, director operativo y logístico de Cartagena CUP internacional.

Para elegir al deportista más valioso o M.V.P, valdrá un proceso que se llevará a cabo mediante una votación. En la que los votantes serán exjugadores profesionales, entrenadores, miembros de medios de comunicación entre otros. Lo que abre la puerta para que un jugador obtenga la distinción del más destacado en varios partidos y ser premiado en igual número de ocasiones.

Con estas innovaciones, Cartagena CUP seguirá dejando huella y ratificará el por qué se ha convertido en un epicentro futbolístico para todos los actores involucrados en el futbol base.