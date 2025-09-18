Caen ‘El Omar’ y ‘El José’, encargados de la distribución de estupefacientes en Nelson Mandela

La Policía Nacional en Cartagena lidera una ofensiva contra el tráfico local de sustancias estupefacientes, donde se logra la captura de dos presuntos distribuidores de estupefacientes en el sur de la ciudad.

En controles y registros desplegados por las patrullas de vigilancia del CAI Nelson Mandela, en el sector 20 de Enero, fue interceptada una motocicleta, donde iban dos sujetos. Al revisarles un bolso que llevaban, les fueron encontradas ocho (8) bolsas plásticas, con 827 dosis de marihuana listas para su distribución a los puntos fijos de expendio.

Al parecer, estas personas eran las encargadas de la distribución de los alucinógenos en este sector de la ciudad.

Con esta incautación se evita la distribución y comercialización de más de mil dosis de estupefacientes.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 2.149 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 573 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además son generadoras de hechos violentos y homicidios en diferentes sectores de la ciudad. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.

La Policía Nacional en Cartagena intensifica operativos para judicializar a los responsables de la comisión de hechos delictivos, solicitando la colaboración de los ciudadanos con información oportuna y veraz, informando a la Línea de Emergencia 123 – 321 3946246. E mail: sijin.mecar@policia.gov.co