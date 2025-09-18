Becas de posgrado UTB Virtual: estos son los ganadores

Tres profesionales de distintas regiones del país son los ganadores de las becas de posgrado de UTB Virtual, un concurso que premió el talento, el esfuerzo y la proyección de quienes ven en la educación superior una herramienta para transformar su futuro.

Cada uno recibirá la matrícula completa del posgrado seleccionado en la Universidad Tecnológica de Bolívar, con la posibilidad de avanzar en su aprendizaje de manera flexible y de acuerdo con su propia disponibilidad.

La convocatoria, realizada en agosto de 2025, reunió a más de 461 participantes que aceptaron el reto de poner a prueba sus conocimientos y motivaciones.

Tras un proceso de selección con actividades académicas e interactivas, tres historias se abrieron paso y hoy celebran este logro que fortalecerá su empleabilidad.

Los nuevos becarios representan distintas disciplinas y trayectorias, pero comparten un mismo propósito: crecer profesionalmente y abrirse a nuevas oportunidades a través de la formación virtual que ofrece la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Gracias a la metodología de esta modalidad, podrán relacionarse con otros profesionales del país y acceder a profesores de la mayor calidad, enriqueciendo así su experiencia académica.

Los ganadores de UTB Virtual son:

• Germán José Cortés Gómez, abogado, quien iniciará la Especialización en Contratación Estatal.

• Fideblaymid Cruz Moreno, psicólogo, que cursará la Maestría en Educación Mediada por las TICs, con la que busca potenciar la enseñanza digital.

• Carol Ziaka Nobman Montes, ingeniera química, que eligió la Especialización en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

“La UTB apuesta por una oferta de posgrados más pertinente, que fortalezca el conocimiento, la empleabilidad y la competitividad del país. Con nuestro modelo de educación virtual buscamos impactar a más personas, ofreciendo ocho momentos de apertura al año y opciones de financiamiento flexibles para facilitar el acceso a una educación de alta calidad”, destacó Ricardo Ariza, director de Tecnologías de Información y Comunicación de la UTB.

Con estas becas, la UTB reafirma su misión de ser un habilitador de trayectorias de éxito.

La modalidad virtual se convierte en la herramienta que permite a los profesionales continuar su formación sin importar las distancias ni las barreras de tiempo, acceder a programas completos de posgrado y construir conexiones con el sector empresarial.

La universidad, a través de UTB Virtual, consolida su rol transformador a través de los programas de posgrado de alta pertinencia, diseñados para responder a los retos actuales del mercado laboral y fortalecer el talento del país.

Esta convocatoria marca un punto de partida: demuestra que la educación virtual de calidad abre horizontes, conecta sueños y traduce las metas en realidades. En la UTB, cada paso hacia un posgrado es también un paso hacia la construcción de futuro.