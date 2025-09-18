A la cárcel docente que habría abusado de tres de sus estudiantes en Norte de Santander

Norte de Santander.

Las autoridades capturaron en las últimas horas al docente Edwin Daniel Jaimes Molina de 54 años en una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Enrique Morales del municipio de Labateca. Los uniformados llegaron a este lugar y realizaron la captura de este presunto criminal señalado, el delito de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo con actos sexuales con menor de 14 años.

Según la investigación el docente señalado de haber abusado sexualmente de tres niñas de 7, 8 y 9 años, estudiantes de la vereda el Salto del Venado, en la zona rural de este municipio.

Las víctimas habrían sido abusadas de forma recurrente entre los años 2017 y 2022. Se conoció que el presunto agresor las amenazaba advirtiéndoles que, si revelaban lo sucedido, sus padres irían a la cárcel, ya que las autoridades le creerían a él. Al parecer este hombre grababa en videos, Los vejámenes con su teléfono celular.

Durante la diligencia de allanamiento, incautaron un computador marca HP, un computador marca Pc Smart con logos de la Secretaría de Educación, tres memorias USB y un teléfono celular marca Motorola.

“El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por los delitos que se le imputan. En las audiencias concentradas, un Juez de Control de Garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario”, dijo el coronel Amaury Aguilera, subcomandante de la Policía de Norte de Santander.