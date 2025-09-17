Villa de Leyva le abre las puertas a la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, con un gran evento

Villa de Leyva

El municipio de Villa de Leyva será la sede del XI Encuentro Nacional de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, en el que harán parte varios mandatarios del país.

Este encuentro, que se realizará desde hoy y hasta el viernes 19 de septiembre, los alcaldes de los municipios y ciudades patrimonio del país estarán tocando temas de gran importancia para el fortalecimiento del turismo en sus regiones y de esta gran red.

“Este importante evento tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de esta red, pero también con el fortalecimiento de nuestros pueblos patrimonio, que en su gran mayoría son monumentos nacionales y que son destinos turísticos a nivel nacional e internacional. En esta actividad vamos a estar trabajando con diferentes conferencias, conversatorios, algunos paneles, pero todo básicamente gira es en cómo fortalecer nuestra red de pueblos patrimonio en torno al turismo”, indicó Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva.

El municipio de Villa de Leyva, Boyacá, se ha considerado en el panorama nacional e internacional como uno de los destinos turísticos más importantes.

“El turismo es una apuesta que, por supuesto, tiene el Gobierno Nacional, pero que también municipios como el nuestro, como Villa de Leyva, siempre ha jalonado en aras de fortalecer nuestra economía, generar más empleos y, por supuesto, más ingresos a las alcaldías con el propósito de hacer infraestructura pública. Pero algo que es muy importante, es algo que vamos a liderar desde el municipio de Villa de Leyva, y esto lo que tiene que ver con la dirección de patrimonio del Ministerio de Cultura referente al Plan Especial de Manejo de los centros históricos, los famosos PEM”, agregó Gamboa Chaparro.

Uno de los puntos que se buscará adelantar con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes es la conservación de los centros históricos de los municipios.

“Yo creo que estamos de acuerdo aquí con diferentes alcaldes que nos están acompañando en que necesitamos un diálogo directo con el Ministerio de Cultura, precisamente en aras de conservar nuestros centros históricos, pero también que nos den más autonomía para evitar también que el patrimonio que tenemos, sobre todo en la infraestructura, no se venga al piso, sino que, por el contrario, nos den herramientas para ser más ágiles en lo que tiene que ver con restauración, con arreglos, con mantenimientos”, afirmó.

Además de los alcaldes de los municipios de Aguadas (Caldas), Barichara (Santander), Ciénaga (Magdalena), El Jardín (Antioquia), El Socorro (Santander), Guaduas (Cundinamarca), Guadalajara de Buga (Valle del Cauca), Honda (Tolima), Jericó (Antioquia), La Playa de Belén (Norte de Santander), Monguí (Boyacá), Pore (Casanare), Salamina (Caldas), San Juan Girón (Santander), Santa Cruz de Lorica (Córdoba), Santa Cruz de Mompox (Bolívar), Santa Fe de Antioquia (Antioquia) y Villa de Leyva (Boyacá), también harán parte de este XI Encuentro Nacional de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la directora de la oficina de planeación de FONTUR, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y de la dirección de Patrimonio, entre otros.