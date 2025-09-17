Universidad de Cartagena fortalece sus Clínicas Odontológicas con modernas unidades de atención

La Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena celebra un avance trascendental con la incorporación de 20 nuevas unidades odontológicas y la puesta en marcha de una moderna unidad de Imagenología en sus Clínicas, un doble hito que consolida a la institución como referente en formación académica, innovación tecnológica y atención en salud bucal en el Caribe colombiano.

Gracias al decidido respaldo del rector, Willian Malkun Castillejo, fue posible materializar estas inversiones en infraestructura y equipos de última generación que responden a las necesidades de estudiantes, docentes, investigadores y pacientes.

Frente al proceso de avance, Willian Malkun manifestó que: “Cuando llegamos encontramos equipos obsoletos y nos pusimos la meta de renovar las 80 unidades odontológicas de las cuatro clínicas. Ya entregamos 20 el año pasado, ahora entregaremos otras 20, antes de que finalice el año completaremos 60, y el próximo año finalizaremos con la última clínica. Contar con equipos nuevos nos permite diversificar la oferta de servicios, fortalecer la docencia y la práctica clínica, y mejorar la atención a los pacientes que reciben tratamiento en nuestras clínicas, consolidando la proyección social de la universidad.”

Con estas nuevas unidades, los futuros odontólogos contarán con herramientas de vanguardia para fortalecer su formación práctica, mientras que la comunidad se beneficiará de servicios más seguros, cómodos y de alta calidad, con tarifas accesibles que eliminan barreras económicas.

Por su parte, el vicerrector administrativo, José Ángel Villanueva, destacó la inversión realizada afirmando que “esta administración ha hecho una gran apuesta por la transformación tecnológica de la Facultad de Odontología, con una inversión que solo en la entrega de 20 nuevas unidades asciende a aproximadamente 406 millones de pesos, sumándose a los recursos que año tras año destinamos a insumos y a la modernización de laboratorios y escenarios de práctica.”

La nueva unidad de Imagenología permitirá obtener imágenes virtuales de alta resolución que favorecen diagnósticos más precisos, reducen tiempos de atención y fortalecen la investigación. Además, abre la posibilidad de formar profesionales en un entorno alineado con estándares internacionales, potenciando la proyección académica y científica de la Facultad.

“El impacto de estas modernizaciones trasciende lo académico. Estamos transformando la manera de formar a nuestros futuros profesionales y de atender a la comunidad, consolidando a nuestra Facultad como un referente en innovación y compromiso social”, afirmó el decano de la Facultad de Odontología, Adel Martínez.

En los últimos cuatro años, la Facultad ha experimentado profundas transformaciones en infraestructura y tecnología, lo que se traduce en mejores condiciones para la enseñanza y en servicios de salud más efectivos para los usuarios.

Con esta apuesta, la Universidad de Cartagena reafirma su compromiso con la excelencia académica, la innovación tecnológica y la responsabilidad social, proyectándose como un centro líder en la enseñanza de la odontología y en la prestación de servicios de salud de alta calidad para el Caribe colombiano y el país.