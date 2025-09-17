Se define la terna para la Contraloría de Bogotá: candidatos y sus alianzas políticas

Bogotá D. C.

Tras la publicación de la lista de los 100 aspirantes que siguen en contienda por la Contraloría de Bogotá, el proceso para conocer al próximo Contralor Distrital dará continuidad con la prueba de conocimiento que se desarrollará el domingo, 21 de septiembre, a partir de las 8:00 a.m., en la Universidad Sergio Arboleda.

La terna definitiva se conocerá después de la presentación de este examen.

En esta etapa del proceso, hay unos nombres que sobresalen por su bagaje personal, pero sobre todo por sus alianzas con figuras de renombre en la política local y nacional. Ese es un factor clave en la búsqueda del remplazante de Julián Ruiz en el cargo, que se suma a la aptitud de los candidatos.

¿Quiénes son los aspirantes que toman mayor fuerza para ocupar el cargo de Contralor Distrital?

De la baraja de aspirantes, hay tres personas que son vinculadas de forma directa, tanto con el actual Contralor del Distrito, como con el Contralor General de la República, Juan Camilo Zuluaga.

Carlos Hernán Rodríguez tendría cercanía con Zuluaga; mientras que Juan Carlos Gualdrón y Andrés Rojas serían las cartas por las que apuesta el Contralor Ruiz, así como el precandidato presidencial y excontralor Felipe Córdoba.

Además, en la lista de candidatos aparece Roberto Fuentes, mano derecha de Samir Abisambra, actual presidente del Concejo de Bogotá.

También, Juan Miguel Durán, quien es asociado con Simón Gaviria, el hijo del expresidente César Gaviria, y con el actual Personero de Bogotá Andrés Castro.

Por su parte, la Auditora General, Anayme Barón, apuntaría a Diego Uribe como su candidato en esta disputa por el cargo más importante de uno de los cuatro organismo de control de la ciudad, junto al Concejo, la Personería y la Veeduría.

¿Qué hace el Contralor Distrital de Bogotá?

La Contraloría de Bogotá, una entidad autónoma administrativa y presupuestalmente, está encargada de vigilar la gestión de los recursos de la ciudad.

Este organismo, además de poner la lupa en la gestión fiscal del Distrito, vigila a los particulares que manejen fondos públicos.

En conformidad con lo establecido por la Administración Distrital en los programas y proyectos que requieren recursos públicos, la Contraloría evalúa los resultados del Sector Público en el manejo del patrimonio de la ciudad. Así, establece si estas operaciones se cumplieron de acuerdo con las normas establecidas por las autoridades competentes.

En el caso del Contralor, esta persona tiene bajo su mando el control de los recursos distritales, que involucran inversiones gigantescas. Es la cabeza en los procesos de vigilancia de obras públicas de múltiples frentes.

La elección del próximo Contralor no solo define quién está encargado de esta labor; también revela cómo se distribuye el poder en la Administración Distrital e incluso, en el panorama político nacional. Cabe recordar que Julián Ruiz, antes de ocupar este puesto, fue Contralor General de la República.