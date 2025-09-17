Procuraduría no descarta apelar primera sentencia de la JEP sobre secuestros en Colombia

JUSTICIA

Desde la Universidad Externado de Colombia, el procurador general, Gregorio Eljach, se refirió a la primera sanción emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que impuso 8 años de sanción propia a 7 excomandantes de las exFARC por más de 21 mil secuestros en el país.

El procurador indicó que, no descartan como Ministerio Público apelar dicha sentencia.

“Tenemos listo nuestro equipo de procuradores delegados ante la JEP para hacer un examen exhaustivo, minucioso, detallado y hacer un pronunciamiento. Incluso no descartamos que haya alguna medida de apelación ante lo que se decidió en ese fallo”, dijo el procurador.

En esa línea cuestionó que pasarán más de 8 años para que se emitira la primera sanción, por lo que se espera que esto responsa a las peticiones de las víctimas del conflicto armado, en especial a las víctimas de secuestro.

“Ocho años es un tiempo bastante dilatado para obtener unos resultados que ojalá no solamente estén dentro de lo que se acordó en La Habana y se ratificó aquí en el Teatro Colón en el 2016, sino que realmente esté acorde con las expectativas de los colombianos que hemos sido víctimas de una violencia que se ha vuelto ya eterna en Colombia y que aún con el acuerdo que se hizo persiste con otros actores distintos, pero seguimos igual o peores que en aquellas épocas", indicó el procurador.

Recordemos que la JEP impuso una sanción propia de 8 años a los máximos comandantes de las FARC por encontrarlos responsables por 21.000 casos de secuestro en Colombia durante el conflicto armado.

Cabe resaltar que esta sentencia no implica cárcel. Adelantarán proyectos con contenido restaurador y reparador. Estás líneas restaurativas fueron consultadas con las víctimas acreditas.

Los sentenciados son:

Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como ‘ Timochenko ’.

’. Pablo Catatumbo Torres Victoria.

Torres Victoria. Pastor Lisandro Alape Lascarro.

Lascarro. Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido como ‘Joaquín Gómez’.

Jaime Alberto Parra, conocido como ‘El médico’.

Julián Gallo Cubillos, conocido como ‘ Carlos Antonio Lozada’.

Rodrigo Granda Escobar, conocido como ‘Ricardo Téllez’ o el ‘Canciller de las Farc.

Descertificación de EE.UU. a Colombia en la Lucha antidrogas

El procurador Eljach tambien aprovechó para pronunciarse sobre la descertificación que hizo Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas.

Dice Eljach que, es momento de que el gobierno de Gustavo Petro replantee su estrategia en esta materia.

“Ajustar sería la política antidrogas en general, sobre todo la erradicación de hoja de coca, que es la más sensible en estos procesos. Un tema universal de mercado. Donde hay demanda, hay oferta. Lastimosamente nos tocó a nosotros el clima y la geografía para que esa mata prospere. Sin embargo, hay que hacer cosas de global, de conjunto, no un solo país, un solo Estado no puede contra esto que ya se volvió una endemia del planeta”, indicó el procurador.



