Ocho meses de guerra en el Catatumbo entre grupos ilegales

Cúcuta

Después de ocho meses de crisis humanitaria en la región del Catatumbo, en Norte de Santander las autoridades siguen reclamando atención del Estado en medio de la crisis humanitaria en la zona.

El consejero de paz de este departamento, Luis Fernando Niño dijo a Caracol Radio que “esto hechos demuestran una vez más que el orden constitucional que nosotros tenemos esta establecido para dar una respuesta efectiva pero la mala utilización de los mismos hacen que esto no se pueda realizar en una tragedia que estamos viviendo desde hace ocho meses”.

“Para Bogotá terminó en marzo pero para los nortesantandereanos aún no termina. Cada uno de los decretos se fueron cayendo por que la Corte Constitucional entendió que los puntos que trataban los decretos no eran necesario llevarlos a una conmoción porque son responsabilidades naturales de las agencias del estado para dichos fines” dijo el funcionario.

Indicó que “el alto tribunal paso a paso fue tumbando cada uno de esos decretos. El Catatumbo quedo con 158 muertos formales, 300 no formales, en una guerra donde siguen los drones, el reclutamiento forzado, en una paz negativa con el silencio de los fusiles que no se ve. El narcotráfico que se ve aumento y por supuesto cada vez mas alegado que haya un territorio que pueda salir adelante con progreso.

Finalmente manifestó que “ocho meses después de lo que se estaba complementando con cultivos ilícitos ya no se puede dar, se le quedo mal a la gente con el Pnnis y en este momento hay más de 53 mil hectáreas de coca y por eso el gobierno de los Estados Unidos decide descertificar a Colombia en un momento muy difícil para el país”.