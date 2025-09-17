Natalia Linares busca batir marca de Caterine Ibargüen tras el Bronce del Mundial

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Natalia Linares se llevó el bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo que se está llevando a cabo en Tokio, y finalizará el 21 de septiembre. La categoría fue salto largo, la misma en la que Caterine Ibargüen destacó en los Juegos Olímpicos en Londres 2012 (plata) y Rio de Janeiro 2016 (oro)

La estudiante de sexto semestre del Programa Profesional en Deporte de la Universidad del Magdalena, se convirtió en la primera atleta colombiana en conseguir esta hazaña en esta categoría.

En exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, la joven de 22 años expresó su deseo para los próximos juegos olímpicos, en Los Ángeles 2028, y expresó:

Palabras de Natalia Linares

¿Cómo ha sido su ascenso?

“Ha sido una progresión en forma de escalera, hemos avanzado poco a poco, hemos subido a las marcas y es una proyección que nos ubica dentro del podio para Los Ángeles 2028″, respondió

“Igualmente, tenemos que trabajar porque hay competidoras muy fuertes que tienen la misma marca mía, pero quiero llegar a esos juegos olímpicos con mejor marca para estar dentro del podio”, explicó la deportista.

¿Cómo va a ser el camino de aquí a Los Ángeles?

“Para finalizar el año tenemos los Juegos Bolivarianos, que hacen parte del ciclo olímpico y es la preparación para Los Ángeles", declaró Natalia.

“Cerrar el 2025 con un bronce e iniciar el 2026 participando en el Mundial bajo techo”, agregó.

¿Cuál fue la clave para ganar el bronce?

“Fueron pequeñas cosas, como el cambio de técnica”, reveló.

“Empecé a hacer caminata, que normalmente la hacen los hombres y les permite avanzar más en los saltos", dijo.

“Iniciamos el Campeonato Sudamericano con 6,81, luego perfeccionamos la técnica para ir a los Juegos Panamericanos Junior, y hacer la marca que hoy me pone como medallista, los 6,92″,

¿A qué marca aspira?

“Los deportistas son muy ambiciosos y yo también lo soy“, afirmó.

“Vamos por partes, pero quiero sobrepasar la línea de los 7 metros, rompiendo el récord nacional. Quedé a 1 centímetro de romper este récord nacional", expresó Linares.

“Luego los 7,20, y mantenernos ahí para lograr avanzar al récord del mundo que está en 7,52″, manifestó ambiciosamente.

Un mensaje para Colombia

“Que sigan creyendo para que cuando lleguemos a los Olímpicos, tengamos a una Colombia entera que nos apoye”, añadió.

“Que oren por nosotros, y ojalá darles la medalla olímpica con récord incluido”, finalizó.