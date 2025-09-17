Mujeres por la Democracia: el movimiento que busca “poner la democracia de moda” en Colombia

Este 15 de septiembre, Día Internacional de la Democracia, las estatuas de las principales ciudades de Colombia amanecieron con pañoletas vinotinto. El gesto, cargado de simbolismo, marcó el nacimiento de Mujeres por la Democracia, un movimiento cívico que busca alzar la voz de las mujeres frente a la importancia de cuidar y fortalecer las instituciones democráticas.

La intervención recordó que la democracia no se limita al acto de votar, sino que incluye expresarse, exigir cuentas y participar activamente en la vida pública.

El movimiento que estuvo a cargo de esta iniciativa reúne a más de 300 mujeres de diferentes regiones y sectores, unidas por la convicción de que la democracia debe preservarse y fortalecerse en tiempos de polarización.

“Las esculturas no hablan, pero hoy están vestidas con un mensaje claro: la democracia está viva y debe ser cuidada por todos los colombianos”, afirmó Diana Rojas, directora ejecutiva de Mujeres por la Democracia.

¿Cuál es el papel de las mujeres en las elecciones de Colombia?

Con más del 52% del censo electoral conformado por mujeres, la organización busca incentivar una participación real y significativa de las ciudadanas en los debates, las instituciones y la vida política del país.

“Invitamos a todas las mujeres que creen en los valores democráticos a que pongamos la democracia de moda, a entenderla, a participar en ella y a cuidarla”, expresaron las voceras del movimiento.

El movimiento enfatiza que la democracia no es un evento cada cuatro años, sino un ejercicio permanente de derechos: la posibilidad de expresarse libremente, organizarse, participar en igualdad de condiciones y exigir rendición de cuentas.

La acción se enmarca en la conmemoración impulsada por la ONU desde 2007, cuando declaró el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia, invitando a los Estados a reforzar sus instituciones y valores democráticos.

Con la campaña en redes bajo el hashtag #LaDemocraciaEstáDeModa, Mujeres por la Democracia busca que este valor fundamental se entienda como algo vivo y cotidiano, que se defiende con respeto, inclusión y participación amplia.

“Hoy, más que nunca, la democracia nos tiene que unir. Vamos todos a poner la democracia de moda”, es el mensaje central del nuevo movimiento.