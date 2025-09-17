Juana Carolina Londoño se suma a tablero de presidenciables para 2026: Anunció precandidatura

Colombia

La representante a la Cámara por el Partido Conservador Juana Carolina Londoño anunció su intención de ser precandidata presidencial para 2026.

#POLÍTICA La representante a la Cámara por el Partido Conservador (@soyconservador) Juana Carolina Londoño (@juanacarolinaco) anunció su intención de ser precandidata presidencial para 2026.



Londoño se suma al expresidente del Congreso y también senador Conservador, Efraín… pic.twitter.com/RpOrwPSXbh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 17, 2025

El anuncio lo hizo Londoño a través de un video en el que afirmó que aunque “me dijeron que esperara mi turno, decidí construir el mío” y así mismo, “llegar más alto de lo que se imaginaron”.

Juana Carolina se ha desempeñado como representante a la Cámara desde 2009 y durante su primer periodo en el Congreso hizo parte de la Comisión Sexta de esa corporación.

Luego, durante su segundo periodo, 2022-2026, ha adelantado sus labores como congresista desde la Comisión Segunda o de Relaciones Exteriores, espacio del que incluso fue presidenta.

“Juana Carolina Londoño Jaramillo ha liderado discusiones cruciales en el Congreso de la República, abordando temas de vital importancia para el país, como la nueva licitación de pasaportes, la crisis por accidentes de helicópteros, el alarmante incremento de la inseguridad en cerca de 700 municipios del país, los cuestionamientos a la “Ruta de la Seda con China”, los reparos sobre la zona binacional y el futuro del empresariado en Colombia”.

Londoño se suma al expresidente del Congreso y también senador Conservador, Efraín Cepeda, quien ya había anunciado su aspiración.

“El Partido Conservador resalta que este proceso apenas comienza y que se espera que otras figuras, que han mostrado interés en representar las banderas históricas de la colectividad, se sumen a la contienda interna”.