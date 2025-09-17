Jornada de atención dirigida a militares víctimas del conflicto y sus familias en Cartagena

En un esfuerzo por fortalecer el acompañamiento y la reparación a los miembros de la Fuerza Pública y de sus familias víctimas del conflicto, el Ejército Nacional, a través de la Segunda Brigada, realizará en Cartagena una jornada especial de caracterización, toma de declaración y oferta institucional.

Durante este evento se busca brindar acompañamiento integral, orientación y acceso a servicios institucionales, garantizando los derechos de quienes han servido a la nación.

Esta jornada también representa una oportunidad para reconocer y escuchar a nuestros héroes y sus familias, consolidando escenarios de apoyo y fortaleciendo la confianza en las instituciones del Estado.

Para más información, los interesados podrán comunicarse al número 302 746 8719.

Con esta jornada, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana, solidaria y efectiva con sus hombres y mujeres que, junto a sus familias, han sido víctimas del conflicto armado del país.

https://x.com/Ejercito_Div1/status/1968287648914579881?t=kLFEIL7Q_L_FfwjTj2lvAQ&s=08

🇨🇴 El @COL_EJERCITO, a través de la #SegundaBrigada, realiza la invitación a una jornada de atención a militares víctimas del conflicto y sus familias que se desarrollará en Cartagena, #Bolívar.

📍 Museo Naval del Caribe

🗓️ 23, 24 y 25 de septiembre

🕗 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Durante la actividad se adelantará caracterización, toma de declaración y oferta institucional, reafirmando nuestro compromiso de acompañar y garantizar los derechos de quienes han servido a la Nación.

Para más informaciín 📲 302 746 8719