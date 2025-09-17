Hospital de Caldas reabre servicios por giros recientes, según interventora Gloria Polanía

Manizales

La Nueva EPS emitió un informe resaltando que entre agosto y septiembre de este año han girado más de dos billones de pesos en todo el país, especialmente, en aquellos departamentos que presentaban cierres de servicios como Valle, Córdoba, Norte de Santander, Risaralda y Caldas, en este último, logrando la reapertura de servicios en el SES Hospital Universitario de Caldas.

Gabriel Antonio Palacio, presidente de la veeduría de usuarios de Nueva EPS, hace un llamado porque la ocupación está colapsada. “La interventora Gloria Polanía manifiesta haber realizado el desembolso de 2 billones 789.552 millones de pesos, dentro de ese dato entra el SES Hospital de Caldas, donde reanudaron los servicios. Tenemos la dificultad por el colapso en urgencias y citas con especialistas, debido a que la clínica Avidanti sigue sin servicios porque no ha podido cuadrar cartera con Nueva EPS. Igualmente, el Hospital Santa Sofía, nos ayuda porque también le están dando recursos”.

El Veedor en salud, se pregunta por qué expiden órdenes para la clínica Avidanti si allí no hay servicios, enfatiza que están jugando con la población. “Es jugar con el tiempo, los recursos y el transporte de los usuarios. Desafortunadamente, intento comunicarme con las directivas de Nueva EPS en Caldas, pero no me responden. La Directora de la territorial de Salud de Caldas se vio obligada a enviar un oficio a Nueva EPS exigiendo el cumplimiento de las carteras que se realizan en las mesas de trabajo”.

Desde el Hospital de Caldas manifiestan que entre agosto y septiembre recibieron un giro de $ 17.686 millones sobre una radicación de julio y agosto de $ 23.274 millones, es decir, el 74 % de lo radicado se cumple con lo establecido.

Por su parte, de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, explican que revisan pagos cada trimestre siendo junio lo más reciente y verificable, sin embargo, indican que aún no aparece reporte de giros correspondiente de agosto y septiembre, por lo que consultarán en el Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).