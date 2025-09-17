Hallaron muertos a dos hombres en vía San Pablo – Simití, sur de Bolívar

Cartagena

Dos hombres fueron hallados sin vida en la vía que comunica a San Pablo con Simití, a la altura del kilómetro 9, a pocos metros de la entrada del sector conocido como Cueva de Sapo en el sur de Bolívar.

Las víctimas fueron identificadas como Alfonso Manuel Martínez Vergara de 33 años y Juan Manuel Castellar García de 21.

Los cadáveres presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza y quedaron tendidos en plena vía, donde pobladores los encontraron.

Según versiones preliminares, habrían sido abordados y llevados hasta la zona donde fueron encontrados sin vida. En sus muñecas se observaron señales de ataduras.

Hasta el momento se desconocen los móviles.