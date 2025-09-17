Gremios económicos de Ocaña piden mayor acción de las autoridades para contrarrestar la delincuencia

Ocaña

En las últimas horas se adelantó un consejo de seguridad en el municipio de Ocaña, que contó con la participación de autoridades de orden regional y municipal, así como de empresarios y gremios económicos, donde se analizó delitos como la extorsión y secuestro en esta provincia.

Durante el encuentro, los gremios económicos de Ocaña pidieron mayor acción de las autoridades para contrarrestar estos delitos que los están azotando.

Más información Volvió a aparecer hombre que ataca a las palomas en Ocaña

“La idea es que se empiece a conocer cómo vamos a estar trabajando de forma articulada, porque es un trabajo que se inició desde el momento en el que comenzó esta administración” dijo Freddy Arengas, secretario de gobierno de ese municipio.

Aseguró el funcionario que lo que se busca es “activar una red de apoyo, donde participen las empresas de seguridad, articulados con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional, para prevenir acciones violentas, delictivas, en el municipio. Por ejemplo: hechos de hurto, situaciones relacionadas con extorsión, con falsos servicios”.

Argumentó que “si trabajamos de forma articulada, con esta red de apoyo, donde ya se están adelantando algunos ejercicios para poder contar con radios de teléfonos, estar conectados y sumar todo lo que viene con la implementación de 120 cámaras de seguridad de alta tecnología en el municipio de Ocaña, en 60 puntos estratégicos, seguramente va a comenzar a disminuir las situaciones de delitos en el municipio de Ocaña”.