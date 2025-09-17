Fin de la vacunación obligatoria en Florida causaría resurgimiento del sarampión en EE. UU.

A comienzos de septiembre, el Gobierno estatal del republicano Ron DeSantis propuso el fin de la vacunación obligatoria en Florida, en pleno debate nacional sobre la efectividad de las vacunas en Estados Unidos y en medio de la peor epidemia de sarampión en 30 años en este país, con más de mil casos registrados en lo corrido de 2025.

Científicos autores de dos estudios recientes que advierten de los peligros de un retroceso en las tasas de vacunación, alertaron que esta medida aumentaría el riesgo de un resurgimiento del sarampión en este estado y en el resto de Estados Unidos, lo que podría provocar miles de muertes.

En sus informes incluyeron las evidencias científicas que el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, afirmó que no eran necesarias cuando anunció los planes de acabar con estos requerimientos.

En aquel momento, Ladapo comparó la vacunación obligatoria con la esclavitud. Luego declaró a CNN que su equipo no había recabado datos sobre los efectos que tendría la medida de entrar en vigor.

No obstante, Nathan Lo, profesor asistente en la Escuela de Medicina de Stanford, advirtió que “incluso si la cobertura de la vacuna se mantiene igual, el sarampión corre el riesgo de resurgir. Las pequeñas disminuciones que se podrían esperar debido a la eliminación de la obligatoriedad harían que eso ocurriera mucho más rápido”.

Lo es coautor de un estudio publicado el pasado abril que desveló el riesgo de que el sarampión, una de las enfermedades más contagiosas que existen, vuelva a ser endémico en zonas de EE. UU. debido a la caída de la tasa de vacunación en los últimos años.

Al ritmo actual “el riesgo de resurgimiento del sarampión ocurriría en un plazo de 15 a 25 años. Pero una disminución del 10% en la vacunación aceleraría este proceso en un plazo de 10 años”, explicó Lo, que indicó que Florida podría ser testigo de 850.000 casos de la enfermedad en ese periodo.

Es necesario apuntar que, en el último curso escolar, EE. UU. registró una tasa de vacunación de la triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) del 92,5%, por debajo del 95% requerido para prevenir brotes de estas enfermedades. La última vez que el país norteamericano alcanzó este índice fue hace cinco años.

En tanto, Florida, se encuentra por debajo de la tasa a nivel nacional con una cobertura del 88,5%.

Sin vacunación se dispararían las muertes: alerta por el resurgimiento del sarampión en EE. UU.

Si la tasa de inmunización a nivel nacional descendiera un 10%, el estudio de Lo dice que se presentarían 11,1 millones de casos de sarampión a lo largo de los próximos 25 años.

En cambio, en un caso hipotético de una disminución del 50%, las infecciones por sarampión ascenderían a 51 millones de personas y habrían casi 160.000 muertes en el mismo plazo temporal.

Por otro lado, un análisis de la Universidad de Florida reveló que la tasa actual de vacunación en las guarderías del estado, eleva la probabilidad de transmisión de un caso de sarampión al 85,5%, lo que aumenta las posibilidades de brotes.

Si la cobertura de vacunación disminuyera al 85%, la probabilidad de que un niño infectado transmitiera la enfermedad aumentaría al 92,8%, según el reporte, que estableció que la magnitud de un brote en una escuela de 200 niños aumentaría de los 20 estudiantes actuales a 32 en ese caso.

Ira Longini, profesor de Bioestadística de la Universidad de Florida, aseguró que “ya nos encontramos en una situación peligrosa en Florida”, refiriéndose especialmente al sarampión, “la enfermedad infantil más infecciosa”, agregó.

Florida, un paciente cero

Pese a que el sarampión se había declarado erradicado hace 25 años en EE. UU., a mediados de septiembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) contabilizan 1.454 casos y 3 muertes a causa de esta enfermedad en lo que va de 2025.

En otros países de la región como Canadá y México se presentan epidemias similares, ocasionadas también por las deficiencias en la inmunización.

La posibilidad de que Florida se convierta en el primer estado en levantar la vacunación obligatoria no solo supondría un riesgo regional, sino también para el resto del país, debido a las elevadas cifras de turismo que recibe anualmente.

Según Lo, esto es un factor de alto riesgo puesto que Florida podría importar los casos de otros países y posteriormente extenderlos a otros estados, a través de los ciudadanos estadounidenses que viajen a visitarlo.

El anuncio de Florida ocurre en un momento en que la eficacia de algunas vacunas ha sido puesta en entredicho por miembros del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, entre ellos el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. Cabe señalar que el gobernador DeSantis es sumamente cercano al mandatario.

“Ese es el desafío con las enfermedades infecciosas: la decisión de una persona afecta a todos los demás”, sentenció Lo.