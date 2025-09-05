La OMS reacciona a los planes del estado de Florida de acabar con los mandatos de vacunación

El Gobierno de Florida adelanta planes para acabar los mandatos de vacunación y convertirse en el primer estado del país en acabar con la obligatoriedad de esta medida.

Este viernes, 5 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) salió en defensa de estas campañas de vacunación como una forma efectiva de prevenir enfermedades en entornos como las escuelas.

Si bien, el organismo reconoció que estos mandatos “no son la forma ideal de asegurar la vacunación, porque por supuesto la elección individual es fundamental”, es una medida que se ha aplicado en 104 países durante el último año, que les permite asegurarse “de que hayan programas que permitan que las vacunas sean accesibles de forma fácil y rápida”.

No obstante, la directora de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, Kate O’Brien, enfatizó en una rueda de prensa que no se tratan de vacunas obligatorias, como “a veces son confundidas”.

El estado de Florida, del bando de Trump, en contra de los mandatos de vacunación

El estado de Florida anunció el miércoles que está trabajando para acabar con la obligatoriedad de las vacunas, en un momento de división en el seno de la administración de Donald Trump sobre la eficacia de algunas de ellas.

O’Brien recalcó que “muchas enfermedades son mortales, por eso se vacuna contra ellas”, y destacó que esto “es particularmente importante en las escuelas, entornos donde puede haber transmisión, por lo que es muy importante que los escolares estén protegidos”.

La directora de la OMS para la inmunización subrayó que la confianza es esencial para que las campañas de vacunación tengan éxito y que para ello debe recordarse que las decisiones sobre inoculación de estos fármacos se han de tomar basándose en evidencias sobre su seguridad e impacto.

Cabe recordar que el gobernador de Florida, Ron DeSantis es partidario de Trump, como se evidenció cuando celebró la decisión de la Corte Federal de Apelaciones el pasado jueves de suspender el fallo de una jueza, a quien llamó “izquierdista”, que ordenaba la desmantelación de un centro de detenciones para migrantes en el Oeste de Miami.