Enfrentamiento entre el ELN y las disidencias de las Farc dejó tres muertos en Tibú

Enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc e Tibú. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

En las últimas horas se registró un nuevo enfrentamiento en la vía que de la ciudad de Cúcuta conduce al municipio de Tibú, a la altura de la vereda Club de Leones.

Según se conoció de manera preliminar, en ese punto del camino, el Ejército de Liberación Nacional se encontraba instalando un retén ilegal, cuando llegaron miembros de las disidencias de las Farc, lo que desató un combate que se prolongó por más de dos horas.

La misma comunidad confirmó que este enfrentamiento dejó el saldo de tres presuntos guerrilleros del ELN muertos y varios de ellos heridos.

Al parecer, entre los fallecidos se encontraría el responsable de varias masacres y asesinatos selectivos en esta región.

Los cuerpos habrían sido trasladados hacia Venezuela por la vía que de la Aduana comunica a la Pica del Dos, zona rural de Tibú.