En Las Gaviotas y Olaya cayeron tres presuntos atracadores con armas de fuego ilegales

En desarrollo de planes contra el hurto y el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar a tres sujetos, quienes tenían en su poder armas de fuego.

El primer operativo se llevó a cabo en las horas de la tarde en el barrio Las Gaviotas, donde fueron sorprendidos dos sujetos, identificados como ‘el Omar’ y ‘el Jhosua’, de 23 y 26 años de edad, quienes minutos antes presuntamente habían intimidado con un arma de fuego a un ciudadano, intentando hurtar sus pertenencias.

Durante el procedimiento, les fue incautada un arma de fuego tipo revólver y seis cartuchos calibre 38 sin percutir.

En otro sector de la ciudad, en la calle San Antonio, del barrio Olaya Herrera, fue capturado ‘el Toño’, de 32 años de edad, quien portaba arma de fuego ilegal, tipo revólver calibre 38, con cuatro cartuchos, la cual sería utilizada, presuntamente, para cometer hechos delictivos en esa zona de Cartagena.

Los elementos incautados y los detenidos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 638 personas, logrando incautar 542 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.