Empresarios liderarán mesa de trabajo para discutir la zona económica binacional

Cúcuta

El esfuerzo de diferentes sectores económicos en la frontera colombo venezolana esta concentrado ahora en la discusión del futuro de la zona económica binacional.

Los representantes del sector productivo del Táchira y Norte de Santander buscan ahora abrir la primera mesa de trabajo para hablar de la zona económica binacional.

En el municipio de San Cristóbal se contempla el encuentro para hablar de la economía fronteriza, la ruta binacional, la industria y su sostenibilidad, el transporte de carga y de pasajeros inter fronterizos entre otros temas.

Víctor Méndez presidente de la Cámara Colombo Venezolana en Norte de Santander dijo a Caracol Radio que " esta es una oportunidad de encuentro para dialogar sobre la apuesta comercial de dos regiones que han transitado por el comercio internacional y que le apuestan a la integración fronteriza".

Indicó el empresario que “la reapertura de la frontera ha permitido poco a poco retomar la dinámica de negocios internacionales, abrir posibilidades de intercambio comercial y avanzar hacía unas mejores relaciones entre los dos países”.