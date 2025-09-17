Empresarios colombo venezolanos vuelven a examinar negocios en frontera

Mapas de Colombia y Venezuela / Foto: Getty Images / chrispecoraro

Cúcuta

En un nuevo encuentro empresarial binacional se contempla adelantar mesas de trabajo para continuar la Gestión y Trámites de Acuerdos Comerciales y Empresariales, entre representantes del sector privado de Colombia y Venezuela.

La actividad estará coordinada por Carlos Trompiz, en su calidad de Secretario de Desarrollo Económico y Director de la Zona Económica Especial Fronteriza y además con presencia de otros funcionarios de la Gobernación del Estado Táchira.

La agenda del encuentro esta prevista para el día de mañana jueves 18 y contempla las siguientes actividades:

9 a.m Desplazamiento desde Cúcuta a San Cristóbal.

12.30 Almuerzo de trabajo con autoridades

3 pm Planteamiento de acuerdos comerciales y negocios, con presencia de la Gobernación del Estado Táchira y la Zona Económica Especial de Exportación y la participación activa por Colombia del Secretario de Desarrollo Económico y de la Secretaria de Fronteras de la Gobernación de Norte de Santander.

Además, se tendrá el soporte del Director de Competitividad de Norte de Santander, el Cónsul de Colombia en San Cristóbal y del Presidente del CTP ( Consejo Territorial de Planeación) como Representante del Sector Económico, entre otros.

En este encuentro estarán representados sectores como

Ganadero, Agricultor, Turístico, Construcción, Transporte de Carga, Transporte Pasajeros, Repuesto Vehículos ,Gas Glp Estaciones, Medicamentos, Hierro Acero, Cemento, Ferretero, Comercializadoras, Papelería, Organización Gremial, Aceite Consumo, Industria, Comunicaciones, Reciclaje, Ambiental, Convertibilidad Moneda, Aeronáutico , Arcilla Chircales y Petrolero

Para este desplazamiento han advertido los organizadores, no se requerirá visa, ni sellar pasaporte de entrada o salida, sólo hay que portar la cédula colombiana.

Los interesados en el evento pueden comunicarse al whatsapp 321 323 1420