Cuerpos hallados en Villamaría serían los del Mayor de la Policía y su acompañante

Manizales

Dos cuerpos fueron hallados sepultados en una fosa ubicada cerca de la vía del sector La Violeta, en la antigua carretera que conecta Manizales con Chinchiná. Las autoridades están llevando a cabo exámenes para determinar sus identidades.

La comunidad alertó a las autoridades tras observar una inusual concentración de aves de rapiña en la zona. Esto llevó a que, durante la noche del martes, investigadores del CTI y personal de medicina legal se desplazaran al lugar para el levantamiento de los cuerpos.

El hallazgo de los cuerpos

Según información que conoció Caracol Radio, los cuerpos si corresponderían al del Gian Marco Roldán Ibarra y el de Edward Fabián Vergara Sierra, mayor adscrito a la Policía Metropolitana de Manizales; los cadáveres fueron encontrados en estado de descomposición y aún no se determinan las causas de las muertes, esto se podría conocer tras los análisis realizados por Medicina Legal.

Contexto del caso

Desde el 9 de septiembre está desaparecido el mayor de la Policía Edward Fabián Vergara Sierra de 39 años y Gian Marco Roldán Ibarra de 21 años, quien lo acompañaba.

Estas personas salieron de un apartamento del barrio la Carola de Manizales y hasta el momento no se conoce su paradero. Su familia oriunda de Pasto denunció que la Policía Metropolitana no ha informado nada sobre este caso.

Hipótesis de los familiares

Nulver Alexander Isaza Ibarra, quien sería familiar de Gian Marco Roldán Ibarra, uno de los hombres desaparecidos junto al mayor de la Policía Edward Fabián Vergara Sierra desde el pasado 9 de septiembre, sugirió en sus redes sociales que los cuerpos podrían corresponder a su sobrino y al mayor. No obstante, esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

Isaza Ibarra también informó que, de manera simultánea al hallazgo de los cuerpos, el vehículo Mazda 3 en el que se movilizaban los hombres fue encontrado en Armenia.

Lo que dicen las autoridades

El alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas y la Secretaria del Interior de Manizales, Paula Andrea Sánchez, informaron que se adelanta un proceso de investigación para conocer el paradero del mayor Edward Fabián Vergara Sierra, quien desapareció el 9 de septiembre. Sánchez indicó además que no es la primera vez que el mayor desaparece del servicio de Policía.

