Condenan a 44 años de cárcel a soldado por feminicidio y abuso de niña en Sardinata / Frazao Studio Latino

Norte de Santander.

La justicia colombiana emitió una condena de 44 años y 4 meses de prisión contra Luis Daniel Correa Mena, soldado del Ejército Nacional, hallado responsable del feminicidio de Daira Zuleima Zuanare Méndez y del abuso sexual de su hija de dos años, en hechos ocurridos el 25 de mayo de 2021 en Sardinata, Norte de Santander.

De acuerdo con la investigación, Correa Mena, de 30 años y oriundo de Chigorodó (Antioquia), conocía a la víctima y aquella noche ingresó a su vivienda en el barrio San Francisco. Tras un altercado, la atacó con un arma blanca y le causó la muerte en el lugar.

La Fiscalía General de la Nación señaló en un comunicado que “las pruebas obtenidas permitieron demostrar que el hombre también agredió y abusó sexualmente de la hija de dos años de la mujer, a quien abandonó en un paraje solitario dentro de una bolsa negra mientras intentaba huir”.

El militar fue capturado en flagrancia por uniformados del Ejército Nacional cuando escapaba del sitio.

La menor fue rescatada y trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada.

Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional adelantaron entrevistas, inspecciones y demás diligencias que sustentaron la acusación.

Con esos elementos, un juez lo declaró culpable de homicidio agravado, tentativa de homicidio y acceso carnal violento agravado.

Este caso generó conmoción en Sardinata y en toda la región del Catatumbo. En su momento, organizaciones sociales exigieron que no hubiera impunidad.

Hoy, con la decisión judicial, la Fiscalía enfatizó que “se trata de una sentencia de primera instancia, contra la cual proceden los recursos de ley”.