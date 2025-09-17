Con las manos en la plata cayó contratista de la secretaría de Tránsito de Duitama

Duitama

El coronel, Fredy Yamid Barbosa, comandante de la policía de Boyacá confirmó que gracias a las denuncias de los ciudadanos fue posible la captura de un contratista de la secretaría de Duitama cuando recibía dinero para que no inmovilizará una motocicleta.

“En esta lucha frontal contra la extorsión y diferentes delitos contra la administración y la Función Pública, gracias a una información de un ciudadano, realizamos la captura de un funcionario adscrito a la Secretaría de Tránsito del municipio de Duitama, quien al parecer estaba haciendo exigencias de dinero para omitir sus funciones como autoridad de tránsito”.

Dijo que la fiscalía participó en el operativo y contó cómo se desarrolló.

“Primero ingresa como un caso del delito de conclusión y de acuerdo con las coordinaciones con el fiscal, también se tipifica una extorsión. Por eso el Gaula hico el procedimiento y la persona fue dejada a disposición del fiscal y se están haciendo todos los trámites correspondientes a la judicialización de este caso”.

La alcaldesa, Ingrith Rocío Bernal aseguró que la captura se hizo gracias a la activación del protocolo de seguridad y transparencia en el gobierno.

Y envió un mensaje a la ciudadanía para no normalizar la corrupción y cada vez que un funcionario o un contratista de la administración le exija dinero por algún trámite o por hacerle algún favor, se haga la denuncia correspondiente.

El capturado presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de inasistencia alimentaria.