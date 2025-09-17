Comunidades expectantes por propuesta de abrir nuevo paso fronterizo en el Catatumbo

Norte de Santander.

El anuncio del Gobierno colombiano sobre la posibilidad de habilitar un nuevo paso fronterizo en Tres Bocas, zona rural de Tibú, generó expectativa entre la comunidad, que ve en esta propuesta una oportunidad para rescatar un corredor histórico y dinamizar la economía local. De concretarse, sería el quinto paso formal de Norte de Santander con Venezuela.

Jaime Botero, presidente de Asojuntas en Tibú, aseguró que la noticia los tomó por sorpresa. “Todavía no nos han pasado la información o no hemos tenido conocimiento de esa visita de personas del Gobierno. Sin embargo, para nosotros como tibuyanos es un orgullo que pongan a funcionar ese puesto, porque se abrirían nuevas expectativas, nuevos trabajos y convenios que traerían prosperidad tanto para Colombia como para Venezuela”, afirmó.

El líder comunal recordó que Tres Bocas ha sido un punto de tránsito desde hace más de ocho décadas, cuando llegaron las empresas petroleras al Catatumbo.

“Ese paso existe desde hace más de 80 años. Aunque no es un puesto legal, siempre ha estado la Guardia Nacional ahí y era el cruce que utilizábamos los tibuyanos. Muchos trabajamos en Venezuela entrando por ese lugar con una tarjeta agrícola que nos daban en esa época”, explicó.

Hoy, Tres Bocas sobrevive como un caserío de pescadores, con escasa inversión estatal y algunos proyectos comunitarios. Para la comunidad, su formalización significaría la posibilidad de volver a tener un papel protagónico en la integración binacional.

“Sería una maravilla que reabrieran ese paso, porque nos conecta no solo con el Zulia, sino también con Mérida y El Vigía, que están a unas tres horas de aquí”, señaló Botero.

En Tibú existen al menos 20 pasos ilegales hacia Venezuela, pero los habitantes insisten en que Tres Bocas tiene un valor especial por su historia y por la vigilancia constante de las autoridades venezolanas.

“El que todo el mundo reconoce es Tres Bocas, porque allí es donde ha estado la Guardia Nacional siempre presente y donde quienes queremos entrar legalmente lo hacemos mostrando la cédula”, puntualizó el presidente de Asojuntas.

Mientras una comisión del Gobierno evalúa la viabilidad del proyecto, en el Catatumbo crece la expectativa de que la propuesta se concrete y que este caserío, olvidado durante décadas, pueda convertirse en un motor de desarrollo fronterizo.