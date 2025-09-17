Clúster Marítimo de Cartagena se fortalece con misión empresarial en Alemania

El Clúster Marítimo de Cartagena participó en la misión empresarial a Berlín, Hamburgo y Kiel, liderada por la Embajada de Colombia en Alemania, la Cámara Fedemetal de la ANDI y ProColombia y con la presencia de altos representantes de la industria naval y marítima del país.

La delegación, compuesta por 32 empresarios y representantes institucionales de Cartagena, Barrancabermeja y Manizales, dio continuidad a los lazos creados en Colombiamar 2025, consolidando a _Colombia como epicentro de la industria marítima y plataforma natural hacia Europa._ “Esta participación reafirma la capacidad del Clúster Marítimo para generar valor agregado, abrir oportunidades de cooperación tecnológica y demostrar que Cartagena no solo es un puerto de comercio exterior, sino un hub de innovación y conocimiento marítimo con proyección global”, señaló Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Durante la agenda empresarial, la delegación colombiana sostuvo encuentros con la Federación de Industrias Alemanas (BDI), la Cámara de Comercio de Hamburgo, la Cámara de Kiel, y visitó astilleros de talla mundial como Thyssenkrupp Marine Systems y Blohm+Voss. Estos espacios permitieron avanzar en acuerdos sobre transferencia tecnológica, formación de talento humano, movilidad sostenible y cooperación en energías limpias aplicadas al transporte marítimo.

El Clúster Marítimo de Cartagena, reconocido como uno de los más dinámicos del país, agrupa astilleros, armadores, proveedores especializados y centros de investigación que hoy aportan significativamente a la reindustrialización de Colombia. Su papel resulta estratégico para la generación de empleo calificado, el encadenamiento productivo y la diversificación de exportaciones con valor agregado.

Con este hito internacional, la Cámara de Comercio de Cartagena reafirma su papel como aliada estratégica del empresariado y como motor del desarrollo regional. No solo acompaña a las compañías en su proceso de internacionalización, sino que articula esfuerzos entre el sector privado, el Gobierno Nacional, la academia y la cooperación internacional para abrir nuevos caminos de competitividad. Gracias a esta labor, Cartagena se consolida como referente del Caribe en innovación marítima y portuaria, proyectando a sus empresarios hacia las cadenas globales de valor y asegurando que los próximos diez años de crecimiento del Clúster Marítimo estén marcados por la innovación, la sostenibilidad y la atracción de inversión extranjera.