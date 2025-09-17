Cardique reforestará institución educativa San Francisco de Asís en María La Baja

El anuncio fue hecho por la rectora de la Institución Educativa Técnica acuícola San Francisco de Asís, Giomar Gracia Machado.

Es importante señalar que, en el mes de junio, cuando tanto la rectora como la coordinadora se encontraban incapacitadas, se cometió un error involuntario y todos los árboles 13 en total, fueron cortados, hecho que no cayó bien en la comunidad educativa en el municipio.

Inmediatamente, se estableció una ruta con la Corporación Autónoma Regional del Canal Dique y esta gestión permitió la elaboración de un proyecto con diferentes especies frutales y maderables.

Este encuentro la rectora de la institución, la secretaria de educación, Cultura y Deporte, miembros del Sudeb, Bolívar y municipal, consejo directivo, miembros de portales de noticias y estudiantes, se dio para aclarar algunas cosas que se dicen en la comunidad, sobre el manejo de la institución.

Sostuvo Gracia Machado que no es cierto que a los estudiantes que se gradúan les cobre derecho grado como tal, se hacen unos aportes para cubrir gastos de toga, birrete y mosaico.

Agregó, que por ser una institución acuícola tienen convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y se contempla una semana de práctica, sea en Santa Marta o Repelón, gastos que son asumidos por los padres de familia de cada estudiante.

En su intervención la secretaria de educación, Cultura y Deporte, Everlides Contreras Teherán, le pidió a las comunidades educativas y las personas que están al frente de portales de noticias, ser más asertivos en la información.