Capturaron en Cartagena a mujer que habría participado en 14 robos en Valle del Cauca y Cundinamarca

Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca imputó a la procesada los delitos de homicidio en grado tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; y hurto calificado. Las conductas todas agravadas, no fueron aceptados.

Los robos de los que sería responsable la procesada ocurrieron en municipios como Buga, Palmira, Yumbo, Jamundí, Pradera, Florida, Cali, Cerrito (Valle del Cauca) y Cajicá (Cundinamarca).

Licona Iglesia sería quien perfilaba a las posibles víctimas a quienes luego abordaban con armas de fuego para despojarlas del dinero que previamente habían retirado de entidades bancarias.

Según la investigación, la procesada habría participado en, al menos, 14 ilícitos cometidos entre 2024 y 2025. Estos hechos dejaron igual número de víctimas a quienes les fueron hurtados más de 530 millones de pesos.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, fueron los encargados de capturar a la presunta implicada, el pasado 9 de septiembre, en una vía pública de Cartagena (Bolívar).

Por decisión judicial la mujer deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.