Bogotá vivirá noches de miedo con el regreso de “Terror al Parque 5” en Mundo Aventura

Colombia

Bogotá se alista para recibir una nueva edición de Terror al Parque 5, el evento de horror más grande del país, que promete noches de adrenalina, suspenso y miedo en el parque Mundo Aventura. Bajo el concepto “el origen del mal”, los asistentes podrán recorrer ocho estaciones temáticas y disfrutar de 16 atracciones mecánicas que se suman a la ambientación oscura del lugar.

Desde su primera edición, más de 500 mil personas han vivido la experiencia, que en 2024 dejó ingresos por más de 3.500 millones de pesos. En esta ocasión, la inversión supera los 1.200 millones y contará con más de 300 actores en escena.

“Ya que somos tan esperados por los amantes del terror, iniciamos la preventa el 27 de junio y tuvimos una experiencia única que arrasó con la curiosidad de los asistentes en ComicCon”, afirmó Juan Carlos Rosas, subdirector de Mercadeo y Experiencia al Visitante de Mundo Aventura, destacando además el reciente Effie Plata que recibió la campaña Halloween al Parque.

Estaciones de terror: ocho mundos para explorar

Los visitantes se encontrarán con experiencias diseñadas para desafiar sus miedos:

Viaje Fobia: un recorrido en cueva para enfrentar los temores más profundos.

un recorrido en cueva para enfrentar los temores más profundos. Furia: un autobús donde los susurros no dan tregua.

un autobús donde los susurros no dan tregua. Cementerio zombie: antiguos maleficios cobran vida.

antiguos maleficios cobran vida. Bunker Psicópata: un asesino serial acecha en un pueblo oscuro.

un asesino serial acecha en un pueblo oscuro. Manicomio Azabaka: un motín que dejó a los reclusos al mando.

un motín que dejó a los reclusos al mando. Infierno: pesadillas que se alimentan del miedo.

pesadillas que se alimentan del miedo. Tortura: dolor y terror sin escapatoria.

dolor y terror sin escapatoria. Zona Cero: Meteorito Ácido: un impacto alienígena que trajo organismos desconocidos.

Además, seis experiencias itinerantes incluirán encuentros con payasos, duendes, zombies y asesinos, mientras 16 atracciones mecánicas como Troncos, Gravity, Air Race y Vertical Swing estarán activas durante las jornadas.

Impacto económico y cultural

Según Fenalco, más del 70% de los colombianos participan en la temporada de horror, lo que convierte al evento en un motor de la llamada economía del terror. En la edición anterior se invirtieron más de 2.000 millones de pesos y se generaron más de 300 empleos temporales.

“Regresamos con una nueva propuesta y aliados que le suman a esta experiencia única cargada de terror”, señaló Iván González, director general de Corparques.

En esta versión, se suman como patrocinadores Galletas Festival, con la atracción Meteorito Ácido, además de Super Ricas y DJI Drones.

Recomendaciones para el ingreso

La organización compartió algunas pautas para quienes planean asistir: