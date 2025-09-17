Bogotá vivirá noches de miedo con el regreso de “Terror al Parque 5” en Mundo Aventura
Del 19 de septiembre al 2 de noviembre, el parque Mundo Aventura transformará sus 130.000 m² en una experiencia inmersiva de terror con ocho estaciones y 16 atracciones de alto impacto.
Colombia
Bogotá se alista para recibir una nueva edición de Terror al Parque 5, el evento de horror más grande del país, que promete noches de adrenalina, suspenso y miedo en el parque Mundo Aventura. Bajo el concepto “el origen del mal”, los asistentes podrán recorrer ocho estaciones temáticas y disfrutar de 16 atracciones mecánicas que se suman a la ambientación oscura del lugar.
Desde su primera edición, más de 500 mil personas han vivido la experiencia, que en 2024 dejó ingresos por más de 3.500 millones de pesos. En esta ocasión, la inversión supera los 1.200 millones y contará con más de 300 actores en escena.
“Ya que somos tan esperados por los amantes del terror, iniciamos la preventa el 27 de junio y tuvimos una experiencia única que arrasó con la curiosidad de los asistentes en ComicCon”, afirmó Juan Carlos Rosas, subdirector de Mercadeo y Experiencia al Visitante de Mundo Aventura, destacando además el reciente Effie Plata que recibió la campaña Halloween al Parque.
Estaciones de terror: ocho mundos para explorar
Los visitantes se encontrarán con experiencias diseñadas para desafiar sus miedos:
- Viaje Fobia: un recorrido en cueva para enfrentar los temores más profundos.
- Furia: un autobús donde los susurros no dan tregua.
- Cementerio zombie: antiguos maleficios cobran vida.
- Bunker Psicópata: un asesino serial acecha en un pueblo oscuro.
- Manicomio Azabaka: un motín que dejó a los reclusos al mando.
- Infierno: pesadillas que se alimentan del miedo.
- Tortura: dolor y terror sin escapatoria.
- Zona Cero: Meteorito Ácido: un impacto alienígena que trajo organismos desconocidos.
Además, seis experiencias itinerantes incluirán encuentros con payasos, duendes, zombies y asesinos, mientras 16 atracciones mecánicas como Troncos, Gravity, Air Race y Vertical Swing estarán activas durante las jornadas.
Impacto económico y cultural
Según Fenalco, más del 70% de los colombianos participan en la temporada de horror, lo que convierte al evento en un motor de la llamada economía del terror. En la edición anterior se invirtieron más de 2.000 millones de pesos y se generaron más de 300 empleos temporales.
“Regresamos con una nueva propuesta y aliados que le suman a esta experiencia única cargada de terror”, señaló Iván González, director general de Corparques.
En esta versión, se suman como patrocinadores Galletas Festival, con la atracción Meteorito Ácido, además de Super Ricas y DJI Drones.
Recomendaciones para el ingreso
La organización compartió algunas pautas para quienes planean asistir:
- El ingreso está permitido solo para mayores de 14 años con acompañante y documento de identidad.
- Se recomienda ropa cómoda y abrigada; no se permite el acceso con tacones ni plataformas.
- Prohibido el ingreso de disfraces, alimentos, bebidas, licor, mascotas y sustancias psicoactivas.
- No está permitido para mujeres en embarazo ni personas con condiciones médicas especiales como afecciones cardiacas, claustrofobia o movilidad reducida.