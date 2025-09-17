A la cárcel presunto sicario implicado en asesinato de dos policías y un adulto mayor en Cartagena

Cartagena

Por petición de un fiscal especializado de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías de Cartagena profirió medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Miguel Muñoz Zúñiga, alias Totoy, quien estaría implicado en el asesinato de dos policías y un adulto mayor.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 20 de abril en una vía del corregimiento de Pasacaballos donde dos policías, de 42 y 21 años, realizaban labores de registro y control.

Los uniformados fueron sorprendidos por hombres en motocicletas, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, ocasionando su muerte. Durante el ataque también murió un ciudadano de 64 años.

La Fiscalía cuenta con evidencia que vincularía a ‘Totoy’ como el autor material del crimen; además, determinaría que él fue quien accionó el arma desde una moto. Por estos mismos hechos fueron judicializados Moisés Romero Gutiérrez, quien habría sido la persona que guío a los sicarios hasta el puesto de control, y Víctor Alfonso Altamar de la Cruz, alias El Bebo, presuntamente conductor de uno de los vehículos que participaron en el atentado.

La Fiscalía imputó al procesado los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Todas las conductas agravadas. Muñoz Zúñiga fue notificado del proceso en su contra en un centro carcelario donde se encuentra privado de la libertad por otros hechos.