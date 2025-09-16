Unicartagena reconoció labor como egresado de Óscar Torres, Presidente de la ANI

El programa de Egresados que inspiran de la Universidad de Cartagena realizó el primer reconocimiento por fuera de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El rector del alma mater, William Malkún, junto a Bertha Arnedo, vicerrectora de extensión y proyección social llegaron hasta la Agencia Nacional de Infraestructura en Bogotá, para reconocer y exaltar el desempeño que Óscar Torres Yarzagaray, actual presidente de la ANI viene realizando a nivel nacional.

En medio de una charla Malkún y Torres recordaron aquellos momentos donde ambos lideraban las causas sociales y representaban a los estudiantes desde sus áreas de economía y ciencias humanas. De igual manera el presidente de la ANI además de ser egresado de la UDC fue docente y ejemplo para muchos estudiantes de la rama de la economía que hoy desempeñan sus cargos en empresas del mundo.

“Esta placa y reconocimiento es muy significativa para mi debido a que es el fruto de todo ese trabajo y aprendizaje constante que he tenido a lo largo de mi vida y que bonito que la Universidad que me formó como profesional tenga en cuenta a sus estudiantes que hoy triunfan en la vida, como profesionales y como persona”, manifestó Óscar Torres.

Este programa es una iniciativa institucional para fortalecer el vínculo entre la universidad y sus exalumnos, visibilizando sus historias de éxito personal y profesional para que sirvan de ejemplo a estudiantes y docentes, y para inspirar a otros egresados a contribuir al desarrollo de la sociedad.

“Vamos a seguir recorriendo Colombia y el mundo en búsqueda de esos egresados que nos representan y se destacan en sus trabajos. Esa es la idea de este programa, ir hasta sus trabajos, sorprenderlos y reconocerlos en su ámbito laboral. Este es el tercer reconocimiento que entregamos en las áreas de trabajo de los egresados, dos han sido en Cartagena y este es el primero por fuera de la heroica donde llegamos a Bogotá”, destacó William Malkùn, rector de la UDC.